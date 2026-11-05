Ямпольская заявила о росте популярности пословиц и поговорок среди россиян

Фото: 123RF.com/kokimk

Интерес жителей России к народным выражениям продолжает расти, а их использование становится модным, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

По ее мнению, пословицы и поговорки делают русскую речь выразительнее. Она также обратила внимание, что к таким оборотам часто прибегает Владимир Путин.

В числе своих любимых выражений советник президента выделила пословицу "Глаза боятся – руки делают". Ею она, по собственным словам, обычно поддерживает коллективы, которые занимаются подготовкой единой линейки государственных учебников по русскому языку и литературе.

Ямпольская пояснила, что специалистам приходится работать в условиях сжатых сроков, но при этом необходимо обеспечить высокое качество учебных материалов. Она добавила, что участники проекта ответственно относятся к своей задаче и переживают за результат.

Ранее Ямпольская заявила, что слово "нишевый" больше не отражает современные реалии. По ее мнению, россияне все чаще интересуются широким кругом значимых общественных вопросов. Она также отметила растущее внимание жителей страны к возвращению родного в повседневную жизнь.