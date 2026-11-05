Дом Диккенса в Лондоне включили в список объектов наследия под угрозой исчезновения

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Дом писателя Чарльза Диккенса в Лондоне включили в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщила комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии Historic England.

В тот же перечень добавили личное шале Диккенса в Рочестере, графство Кент. По данным комиссии, шале в швейцарском стиле, где классик написал несколько культовых произведений, ветшает и требует ремонта.

Ранее Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в собственный ежегодный список мировых объектов культурного наследия, находящихся под угрозой. Это нужно для сохранения артефактов, говорящих о первых шагах человека за пределами Земли.

Особую ценность представляют видеокамера, на которую фиксировалась высадка американцев на Луну, оставленный на спутнике Земли диск с посланиями глав мировых стран и другие подобные объекты.

