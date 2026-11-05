Глава Моспрома заявил, что в столице уже производят "пухососы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице выпускают коммунальные автомобили для уборки улиц, которые при необходимости можно адаптировать для борьбы с тополиным пухом. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Можно сказать, что у нас есть самый передовой "пухосос", который в том числе и уборщик улиц, – это коммунальная уборочная техника на базе резидента особой экономической зоны "ЗИС", – заявил он.

По словам Гарбузова, различные модификации и дополнительные приспособления позволяют использовать машины для решения конкретных задач, в том числе для борьбы с пухом.

Летом 2026 года в Сети распространилось видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором роботы собирают тополиный пух на улицах Москвы. Эксперты отмечали, что подобные технологии уже существуют, однако выпуск машин исключительно для уборки пуха экономически нецелесообразен, поэтому их предлагают использовать для комплексной очистки улиц.

Глава Минтранса Андрей Никитин также заявил о готовности ведомства обеспечить нормативную поддержку производства и поставок таких машин, если они потребуются коммунальным службам российских городов.

