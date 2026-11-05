Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 14:52

Город

Глава Моспрома заявил, что в столице уже производят "пухососы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице выпускают коммунальные автомобили для уборки улиц, которые при необходимости можно адаптировать для борьбы с тополиным пухом. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Можно сказать, что у нас есть самый передовой "пухосос", который в том числе и уборщик улиц, – это коммунальная уборочная техника на базе резидента особой экономической зоны "ЗИС", – заявил он.

По словам Гарбузова, различные модификации и дополнительные приспособления позволяют использовать машины для решения конкретных задач, в том числе для борьбы с пухом.

Летом 2026 года в Сети распространилось видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором роботы собирают тополиный пух на улицах Москвы. Эксперты отмечали, что подобные технологии уже существуют, однако выпуск машин исключительно для уборки пуха экономически нецелесообразен, поэтому их предлагают использовать для комплексной очистки улиц.

Глава Минтранса Андрей Никитин также заявил о готовности ведомства обеспечить нормативную поддержку производства и поставок таких машин, если они потребуются коммунальным службам российских городов.

В Минтрансе РФ оценили возможность появления "пухососов"

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика