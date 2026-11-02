В Москве РЖД тестируют робособак для осмотра поездов "Ласточка"

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Роботов-собак, которые будут проверять техническое состояние электропоездов "Ласточка", испытывают в столичном депо Подмосковная, сообщили РИА Новости в РЖД.

Биоморфные машины оснащены сенсорами и интеллектуальным модулем. Их программно-аппаратную начинку разработали специалисты Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС).

Основная задача роботов – визуальный контроль экипажной части поездов. В компании пояснили, что применение таких устройств позволит автоматизировать часть операций техосмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава.

Подконтрольную эксплуатацию робособак в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения РЖД планируют начать в 2027 году. Параллельно компания изучает возможности более широкого применения биоморфных машин в железнодорожной отрасли.

В частности, роботов могут задействовать для цифровизации сортировочных станций – они смогут автоматически осматривать подвижной состав и проверять состояние инфраструктуры. Это позволит сократить объем рутинной работы персонала, а также повысить безопасность и эффективность технологических процессов.

Ранее в Москве начали испытывать передвижную зарядную станцию для электромобилей, способную самостоятельно приезжать к машинам. Проект реализуют столичный Дептранс и Росатом на парковке № 9080 на Триумфальной площади.

Устройство оснащено накопителем емкостью 74,6 киловатт-часа и поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 киловатт. В дальнейшем станцию планируют оснастить системой автономного передвижения, а вызвать ее можно будет через приложение "Метро Москвы".

