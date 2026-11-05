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Новости

05 ноября, 14:39

Транспорт

Более 1,2 тысячи буферов безопасности обновили на дорогах Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Свыше 1,2 тысячи дорожных буферов безопасности заменили в Москве с начала 2026 года. Об этом сообщили в канале столичного комплекса городского хозяйства в МАХ.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, такие конструкции размещают на участках с повышенной опасностью, в том числе мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителям ориентироваться на дороге и смягчают последствия возможных ДТП.

Буферы также используют для разделения транспортных потоков. Внутри конструкции заполняют водой, резиновой крошкой или другими материалами, способными поглощать энергию удара. Это позволяет повысить безопасность водителей и пассажиров.

Ранее федеральные трассы подготовили к зиме. Для работы в снегопады и гололедицу задействуют более 11 тысяч специализированных машин, а противогололедные материалы разложили по 950 площадкам в регионах – там запасли свыше 3,2 миллиона кубометров песка, 1,1 миллиона кубометров технической соли и более 4,8 миллиона тонн песчано-соляной смеси.

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