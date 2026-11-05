Временный график подачи электроэнергии введут в Севастополе

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Временный график подачи электроэнергии начнет действовать в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго".

Как пояснили на предприятии, свет будет подаваться по графику 2 часа через 6 – всего 4 очереди.

3 ноября стало известно об ограничении электроснабжения в Крыму из-за аварии за пределами полуострова. Ограничения ввели в том числе в Севастополе после повреждения энергообъектов.

В связи с ситуацией в Севастополе продлили школьные каникулы. Учащиеся вернутся к занятиям только 9 ноября. Учреждения дополнительного образования также временно не работают. При этом детские сады открыты.

