Школьные каникулы в Севастополе продлили до 9 ноября из-за проблем со светом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школьные каникулы в Севастополе продлили до 9 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в MAX.

По его словам, причина – сохраняющиеся энергетические ограничения в регионе. Решение принял оперативный штаб города.

"5 и 6 ноября объявлены неучебными днями. Таким образом, к занятиям школьники вернутся в понедельник, 9 ноября", – уточнил он.

Учреждения дополнительного образования в эти дни также не будут работать. Детские сады будут работать как обычно.

"Мы понимаем, насколько важно для родителей иметь возможность спокойно выходить на работу, поэтому сделаем все необходимое, чтобы обеспечить пребывание детей в дошкольных учреждениях", – заверил он.

3 ноября Развожаев сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии в регионе. Он пояснил, что они связаны с повреждением энергообъектов.