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05 ноября, 15:13

Общество

Ямпольская выступила против пиццы в российских школах

Фото: ТАСС/POOL/Станислав Красильников

Пицца не должна присутствовать в российских школьных столовых, поскольку это вредная для детей еда, считает советник президента РФ Елена Ямпольская. Ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей или что-то отмечает, и другое – присутствие такой еды в школьном буфете. Ямпольская также выразила удивление в связи с присутствием подобных продуктов в школьном меню.

Комментируя возможную замену пиццы на кулебяку, советник президента отметила: прямыми запретами трудно что-то изменить, но государственные образовательные учреждения должны разделять политику страны в любой области, в том числе когда речь идет "о возвращении своего".

"Наследие огромное, в том числе великолепная русская кухня и великолепный русский стол. Давайте хотя бы дадим нашим детям возможность это попробовать", – добавила Ямпольская.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о необходимости запретить пиццу в России, начав с образовательных учреждений. По его словам, целое поколение выросло на "заморском фастфуде", при этом Италия входит в список недружественных государств и поставляет оружие Киеву.

Депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, назвала идею Бородина абсурдной. Она уверена, что иностранные блюда давно стали привычными для россиян, поэтому отказываться от них по политическим мотивам не стоит. Пиццу она сравнила с традиционными пирогами и отметила, что разница между ними не должна становиться поводом для запретов.

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