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Запрет пиццы в школьных столовых из-за ее итальянского происхождения был бы абсурдной мерой. Об этом в беседе с "Абзацем" заявила депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя инициативу главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

По ее словам, иностранные блюда давно стали привычными для россиян, поэтому отказываться от них по политическим мотивам не стоит. Журова сравнила пиццу с традиционными пирогами и отметила, что разница между ними не должна становиться поводом для запретов.

Депутат подчеркнула, что оба блюда могут одновременно присутствовать в школьном меню, чтобы дети сами выбирали, что им есть. Она также отметила, что в столовых всегда есть пироги с разными начинками, поэтому необходимости убирать из меню пиццу нет.

По мнению Журовой, патриотизм не должен выражаться в отказе от зарубежной кухни и повторении практики отмены российской культуры за рубежом.

Ранее Бородин предложил запретить в России пиццу, начав реализацию этой инициативы с образовательных учреждений. Поводом стал праздничный стол в День народного единства.

По его словам, целое поколение выросло на "заморском фастфуде", а саму пиццу он называет не просто едой, а "мягкой силой в картонной коробке". Он напомнил, что Италия входит в список недружественных государств и поставляет оружие Украине.