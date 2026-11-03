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В России нужно запретить пиццу, и начать следует с образовательных учреждений. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в мессенджере MAX.

Поводом для заявления стал праздничный стол в День народного единства: Бородин поддержал акцию "Пирог на четвертое", участники которой в 84 регионах пекут пироги, собирают за столом семьи, угощают ветеранов и бойцов.

"Давайте честно посмотрим, что едят наши дети остальные 364 дня в году. Пиццу!" – написал глава ФПБК.

По его словам, целое поколение выросло на "заморском фастфуде". Автор обращения напомнил, что Италия входит в список недружественных государств и поставляет оружие киевскому режиму. Саму пиццу он называет не просто едой, а "мягкой силой в картонной коробке".

Бородин также призывает запретить на законодательном уровне иностранные наименования на вывесках и в рекламе, если рядом нет дублирования на русском языке. Он считает, что такие названия нарушают закон о государственном языке и навязывают молодежи чуждые ценности.

Ранее сообщалось, что российский Минздрав ведет работу над созданием национального руководства по питанию. Ожидается, что оно появится в 2027 году. Данное руководство призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан.