Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 15:07

Общество

Общественник Бородин призвал запретить пиццу

Фото: depositphotos/fudio

В России нужно запретить пиццу, и начать следует с образовательных учреждений. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в мессенджере MAX.

Поводом для заявления стал праздничный стол в День народного единства: Бородин поддержал акцию "Пирог на четвертое", участники которой в 84 регионах пекут пироги, собирают за столом семьи, угощают ветеранов и бойцов.

"Давайте честно посмотрим, что едят наши дети остальные 364 дня в году. Пиццу!" – написал глава ФПБК.

По его словам, целое поколение выросло на "заморском фастфуде". Автор обращения напомнил, что Италия входит в список недружественных государств и поставляет оружие киевскому режиму. Саму пиццу он называет не просто едой, а "мягкой силой в картонной коробке".

Бородин также призывает запретить на законодательном уровне иностранные наименования на вывесках и в рекламе, если рядом нет дублирования на русском языке. Он считает, что такие названия нарушают закон о государственном языке и навязывают молодежи чуждые ценности.

Ранее сообщалось, что российский Минздрав ведет работу над созданием национального руководства по питанию. Ожидается, что оно появится в 2027 году. Данное руководство призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика