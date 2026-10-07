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07 октября, 14:53

Общество

Национальное руководство по питанию появится в России в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минздрав России ведет работу над созданием национального руководства по питанию, которое появится в 2027 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в обращении к участникам IV Международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка", передает РИА Новости.

"Руководство по питанию призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан и способствует распространению научно обоснованных подходов к ежедневному рациону", – говорится в обращении, которое зачитал заместитель главы ведомства Евгений Камкин.

Ранее председатель движения "Россия православная" Михаил Иванов заявил, что агрессивную пропаганду отказа от мяса необходимо запретить, чтобы защитить детей от идеологического давления. Он отметил, что взрослые люди могут сами выбирать рацион, но сейчас в соцсетях существуют группы, в которых людей запугивают и называют "убийцами".

Эксперт назвал подобное поведение не пропагандой здорового образа жизни, а сектантством. По словам Иванова, проблему деструктивного влияния на кулинарные привычки не получится решить с помощью лишь административных запретов. Он считает, что страна должна развивать масштабные просветительские программы, объясняя важность сбалансированного питания и ценность традиционной русской кухни.

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