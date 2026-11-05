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Во всех вузах России введут обязательный предмет "русский язык как государственный". Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, передает РИА Новости.

По ее словам, концепция предмета уже готова. В дальнейшем дисциплина войдет в состав "единого ядра" высшего образования.

Ранее сообщалось, что специальные пособия по русскому языку для детей Донбасса и Новороссии могут включить в школьную программу уже с 1 сентября 2027 года. Это необходимо для сохранения чистоты русского языка, чтобы в дальнейшем школьники могли спокойно обучаться в других регионах страны.

Вместе с тем учебники по предмету "духовно-нравственная культура России" для 5-х классов поступят в школы страны уже в конце этого года. Сами занятия по новой дисциплине стартуют в январе 2027-го. Содержание курса будет выстроено вокруг 17 ценностей.