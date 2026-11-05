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05 ноября, 14:59

Общество

В вузах России введут обязательный предмет "русский язык как государственный"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во всех вузах России введут обязательный предмет "русский язык как государственный". Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, передает РИА Новости.

По ее словам, концепция предмета уже готова. В дальнейшем дисциплина войдет в состав "единого ядра" высшего образования.

Ранее сообщалось, что специальные пособия по русскому языку для детей Донбасса и Новороссии могут включить в школьную программу уже с 1 сентября 2027 года. Это необходимо для сохранения чистоты русского языка, чтобы в дальнейшем школьники могли спокойно обучаться в других регионах страны.

Вместе с тем учебники по предмету "духовно-нравственная культура России" для 5-х классов поступят в школы страны уже в конце этого года. Сами занятия по новой дисциплине стартуют в январе 2027-го. Содержание курса будет выстроено вокруг 17 ценностей.

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