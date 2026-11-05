Подмосковные врачи удалили у пациента сложную грыжу размером 35 см

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Хирурги Талдомского отделения Дубненской больницы успешно провели сложную операцию мужчине с послеоперационной грыжей размером 35 на 15 сантиметров. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения Подмосковья.

Вмешательство продолжалось 7,5 часа. Повторная операция относилась к категории высокого риска: брюшная стенка была покрыта многочисленными рубцами, а анатомия тканей изменилась.

Чтобы свести повреждение тканей к минимуму, врачи выбрали комбинированную малоинвазивную методику. По словам заведующего хирургическим отделением Вадима Афроськина, была применена гибридная технология, сочетающая два доступа: внебрюшинный и трансабдоминальный, то есть через переднюю брюшную стенку.

"Такой подход позволил нам аккуратно устранить грыжу и установить укрепляющую сетку, обойдя зоны сильного рубцевания. Несмотря на минимальные проколы, операция заняла 7,5 часа из-за кропотливой работы в измененных тканях", – пояснил он.

Уже на следующий день мужчину перевели из реанимации в обычную палату, и он смог передвигаться самостоятельно. На пятые сутки пациента выписали домой – под дальнейшее амбулаторное наблюдение.

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