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03 ноября, 10:58

Общество

Свердловские врачи спасли мужчину с разрывом стенки кишечника

Фото: MAX/"Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области"

В Свердловской области хирурги городской больницы № 7 помогли мужчине, у которого на фоне распада злокачественной опухоли образовалось сквозное повреждение кишечника. Об этом сообщает Минздрав региона в МАХ.

Пациента доставили в больницу в критическом состоянии. Во время первой операции специалисты удалили пораженную часть органа вместе с новообразованием, после чего соединили здоровые ткани. Затем мужчину перевели в отделение для восстановления и дальнейшего лечения.

Однако спустя три дня у пациента развилась кишечная непроходимость. При повторном вмешательстве медики обнаружили плотную спайку из соединительной ткани, которая образовалась в процессе заживления и сдавила кишку. Хирурги устранили препятствие и восстановили проходимость кишечника.

Сейчас состояние свердловчанина стабильно. После устранения осложнения пациент в ближайшее время сможет продолжить плановое лечение у онкологов.

Ранее в Оренбургской областной больнице пациентке с тяжелым лимфостазом удалили новообразование весом 27,5 килограмма. До операции женщина почти не могла передвигаться, однако уже через несколько дней после вмешательства самостоятельно встала на ноги. Хирургическая бригада из восьми специалистов провела операцию без переливания крови.

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