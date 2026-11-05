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05 ноября, 14:17

Политика

Жанну Немцову заочно приговорили к четырем годам колонии

Фото: ТАСС/imago/Mьller-Stauffenberg (Жанна Немцова признана в РФ иноагентом)

Суд заочно приговорил Жанну Немцову (признана в РФ иноагентом) к четырем годам лишения свободы по делу об организации деятельности нежелательной в России иностранной организации. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске. Государственное обвинение поддерживала Замоскворецкая межрайонная прокуратура.

По версии следствия, Немцова с 2015 года является соучредителем иностранной некоммерческой организации Boris Nemtsov Foundation for Freedom (признана нежелательной организацией в России). Подсудимая продолжала руководить работой фонда, зная о признании его деятельности нежелательной.

В частности, на одном из видеохостингов Немцова размещала записи, в которых открыто заявляла о своей руководящей роли в организации, занималась вопросами ее финансирования и функционирования. Кроме того, она давала негативную оценку различным событиям, происходящим в России.

Помимо четырех лет колонии общего режима, суд запретил ей на восемь лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием каналов и сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Немцову заочно арестовали на два месяца. Мера пресечения должна начать действовать с момента передачи фигурантки правоохранительным органам РФ, в случае экстрадиции или депортации либо с момента ее фактического задержания на территории страны.

Позже ее объявили в международный розыск. Апелляционные жалобы о заочном аресте Мосгорсуд отклонил. Прокурор запрашивал для Немцовой 5 лет колонии.

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