Прокурор потребовал 5 лет колонии для Жанны Немцовой по делу о нежелательной организации

Фото: ТАСС/АР/Kirsty Wigglesworth (Жанна Немцова признана в РФ иноагентом)

В Замоскворецком суде Москвы прокурор потребовал заочно назначить дочери политика Бориса Немцова Жанне (признана в РФ иноагентом) пять лет лишения свободы по делу о руководстве нежелательной организацией. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

"Прошу назначить Немцовой Ж. Б. пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Указанное наказание прошу считать заочным", – сказал представитель гособвинения в прениях сторон.

Журналистке вменяют организацию деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России.

Ранее Немцову заочно арестовали на два месяца. Мера пресечения начнет действовать с момента передачи журналистки правоохранительным органам РФ, в случае экстрадиции или депортации либо с момента ее фактического задержания на территории страны.

Позже ее объявили в международный розыск. Апелляционные жалобы о заочном аресте Мосгорсуд отклонил.