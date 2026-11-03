Прокуратура направила материалы для возбуждения дела против журналистки Малаховской

Фото: телеграм-канал "МАЛАХОВСКАЯ" (Елена Малаховская признана иноагентом в РФ)

Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналистки Елены Малаховской (признана иноагентом в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перовская межрайонная прокуратура установила, что ранее Малаховскую уже привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, находясь за пределами России, она продолжила распространять материалы без обязательной маркировки.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Малаховской по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Она предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах.

Ранее сообщалось, что главного редактора The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Романа Доброхотова (признан иноагентом в РФ) заочно приговорили к 5,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в организации деятельности нежелательной организации.