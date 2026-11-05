Трамваи задерживаются на Яузском бульваре из-за ДТП

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи маршрутов № Т1, Т2, А и 39 задерживаются на Яузском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Задержка произошла из-за ДТП с участием двух автомобилей. Инцидент затронул участок у остановки "Воронцово Поле".

В связи с произошедшим схема движения маршрутов трамваев временно изменена. Пассажиров попросили быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что с 7 ноября трамваи шести маршрутов снова будут курсировать до станции метро "Сокол" по выходным дням. На обычные маршруты вернутся трамваи № 6, 15, 23, 28, 30 и 31.

