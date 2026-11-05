Песков заявил, что Трамп продолжит свою внешнюю политику после выборов в конгресс

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Президент США Дональд Трамп продолжит проводить свою внешнюю политику после выборов в конгресс, остальное является внутренним делом Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Трамп продолжит выполнять свои президентские полномочия", – сказал он.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы, на которых граждане избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Согласно прогнозам экспертов, демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.

Трамп удивился таким результатам. Американский лидер связал поражение республиканцев с войной с Ираном и подорожанием топлива. По словам главы Белого дома, он готов к конструктивному сотрудничеству с демократами, если те не выберут деструктивный курс.