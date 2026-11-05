05 ноября, 14:32Политика
Песков заявил, что Трамп продолжит свою внешнюю политику после выборов в конгресс
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Президент США Дональд Трамп продолжит проводить свою внешнюю политику после выборов в конгресс, остальное является внутренним делом Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент Трамп продолжит выполнять свои президентские полномочия", – сказал он.
В США 3 ноября прошли промежуточные выборы, на которых граждане избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Согласно прогнозам экспертов, демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.
Трамп удивился таким результатам. Американский лидер связал поражение республиканцев с войной с Ираном и подорожанием топлива. По словам главы Белого дома, он готов к конструктивному сотрудничеству с демократами, если те не выберут деструктивный курс.