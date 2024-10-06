Reuters: глава спецназа КСИР не выходит на связь с момента гибели Насруллы

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Командир сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Исмаил Каани не выходил на связь с момента изрильского удара по Бейруту 27 сентября, в результате которого погиб лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Других подробностей агентство не привело.

О гибели Насруллы сообщила армия Израиля. Атака также привела к смерти командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и других командиров.

Накануне израильская армия ликвидировала двух высокопоставленных членов военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, которые действовали на территории Ливана. Погибли Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, страна проходит военную операцию в Ливане "в интересах мира в регионе".