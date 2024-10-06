Нетаньяху заявил, что Израиль действует в Ливане "в интересах мира"

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Израиль проводит военную операцию против шиитской организации "Хезболлах" в Ливане "в интересах мира в регионе" и ожидает визита главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро "для продолжения диалога". Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

"Премьер-министр подчеркнул, что действия Израиля против "Хезболлах" создают возможность для изменения ситуации в Ливане в интересах стабильности, безопасности и мира во всем регионе. Два лидера договорились продвигать диалог по этому вопросу во время визита министра иностранных дел Франции, который выразил желание приехать в Израиль", – указано в заявлении канцелярии главы израильского правительства по итогам этой беседы, пишет ТАСС.

Также Нетаньяху повторил Макрону позицию Израиля. Согласно ей, "поскольку Иран поддерживает звенья иранской оси террора, от друзей Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут налагать на него ограничения, которые только усилят иранскую ось зла", уточнил он.

Ранее израильский премьер-министр назвал позором высказывания Макрона, который выступил за прекращение поставок оружия Израилю ради урегулирования конфликта в Газе. По словам Нетаньяху, его страна победит противников даже без западной помощи. Он также напомнил, что Тель-Авив сейчас сражается с "силами варварства" во главе с Ираном.

В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак инфраструктурных объектов "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по Бейруту.

1 октября армия Израиля сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

В свою очередь, глава британского МИД Дэвид Лэмми заявил, что израильские удары по ливанским медучреждениям вызывают глубокую тревогу. Он считает, что все стороны должны соблюдать международное право.