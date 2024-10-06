Великобритания обеспокоена ударами Израиля по медучреждениям в Ливане

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Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что израильские удары по медицинским учреждениям в Ливане вызывают глубокую тревогу. Об этом он написал в соцсети X.

"Сообщения об израильских ударах, нанесенных по медучреждениям и персоналу в Ливане, вызывают глубокую тревогу. Все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право", – высказался он.

Лэмми также призвал к немедленному прекращению огня с обеих сторон, чтобы гражданское население Израиля и Ливана могло вернуться домой.

В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по ливанской столице.

1 октября армия Израиля сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Только за 4 октября жертвами израильских авиаударов, включая жителей столичного Бейрута, стали 25 человек, а еще 127 получили ранения.

