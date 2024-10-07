Армия Израиля заявила об ударе по больнице в Газе, где находились командные центры ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по командным центрам палестинского движения ХАМАС, расположенным в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

"Некоторое время назад под руководством разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольных центрах, расположенных в больнице Шухада аль-Акса в районе Дейр-эль-Балаха", – указано в сообщении армии.

Согласно данным армии, командные центры использовались бойцами ХАМАС для планирования и осуществления атак на Израиль. Там также сообщили, что перед нанесением удара "приняли меры" для снижения риска нанесения вреда гражданскому населению.

В ночь на 6 октября еврейское государство атаковало школу и мечеть в секторе Газа. Армия Израиля ставила задачу ударить по командным пунктам. Однако, как утверждают СМИ, в школе и мечети находились перемещенные лица.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что погибшие в мечети планировали и исполняли террористические атаки, целью которых был Израиль.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

