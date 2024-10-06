Al Jazeera: число жертв атаки Израиля по школе и мечети в секторе Газа выросло до 24

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Количество жертв израильской атаки по школе и мечети в городе Дейр-эль-Балах сектора Газа увеличилось до 24. Об этом пишет Al Jazeera.

При этом пострадавшими числятся 93 человека.

Еврейское государство ударило по образовательному учреждению и мечети в ночь на воскресенье, 6 октября. До этого сообщалось о 21 погибшем. Армия Израиля ставила задачу атаковать командные пункты. Однако, как утверждают СМИ, в школе и мечети находились перемещенные лица.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что погибшие в мечети планировали и исполняли террористические атаки, целью которых становился Израиль.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская армия обороны начала операцию "Железные мечи".

