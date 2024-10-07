Военное крыло "Хамас" заявило о ракетном залпе по Тель-Авиву

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Военное крыло палестинского движения "ХАМАС", группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", заявило о ракетном ударе по израильскому Тель-Авиву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение радикалов.

Это произошло 7 октября, в годовщину нападения боевиков на Израиль. Информация о поражении целей не приводится. При этом в центре страны прозвучали сирены воздушной тревоги. По данным Армии обороны Израиля, это произошло из-за обстрела со стороны сектора Газа.

Ближневосточный конфликт обострился ровно год назад, когда боевики из Газы выпустили в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская армия начала военную операцию "Железные мечи".



Недавно стало известно, что израильские войска взяли штурмом город Дженин на Западном берегу Иордана. По данным СМИ, его штурмовали несколько военных машин в сопровождении бульдозеров.

