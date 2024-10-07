WAFA: Израиль взял штурмом город Дженин на Западном берегу Иордана

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Израильские войска взяли штурмом город Дженин на Западном берегу Иордана, передает палестинское информационное агентство.

По информации агентства, город штурмовали несколько военных машин в сопровождении бульдозеров.

Ранее в армии Израиля сообщили, что военные нанесли точный удар по по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольных центрах, которые были расположены в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Они использовались бойцами ХАМАС для планирования и осуществления атак на Израиль.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на массированную атаку израильская Армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре 2024 года ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже там заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".