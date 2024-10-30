Премьер Ливана надеется на установление прекращения огня "в ближайшие часы или дни"

Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/ZUMA

Правительство Ливана надеется на соглашение о прекращении огня в ближайшие дни. Об этом заявил премьер-министр республики Наджиб Микати в интервью телеканалу Al Jadeed.

По его мнению, ситуация может измениться в лучшую сторону благодаря усилиям посредников, а добиться соглашения об установлении прекращения огня может стать возможно в "ближайшие часы или дни".

Микати сообщил, что провел телефонные переговоры с заместителем помощника президента США, старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности Эймосом Хокстином, который сейчас направляется с визитом в Израиль.

"Хокстин сказал мне, что считает возможным достичь положительного результата до 5 ноября", – заявил премьер-министр Ливана.

Он также высказался, что Ливан настаивает на том, чтобы армия страны сразу заняла южные районы после вывода оттуда израильских войск.

Ранее сообщалось, что радикальное движение "Хезболла" готово выполнить решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Ливаном, если страну включат в мирные инициативы по сектору Газа. Такую просьбу представителям Катара и Египта высказал спикер парламента Ливана Набих Берри.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целью операции были названы объекты, принадлежащие вооруженным формированиям "Хезболлы".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы.