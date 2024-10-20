"Хезболла" в третий раз за сутки обстреляло Хайфу на севере Израиля

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Сирены воздушной тревоги сработали в десятках населенных пунктов вдоль прибрежной полосы от израильско-ливанской границы до южных пригородов Хайфы, сообщает РИА Новости.

Крупнейший город на севере Израиля подвергся обстрелу со стороны ливанского движения "Хезболла" уже в третий раз за сутки. С утра 20 октября израильские военные зафиксировали более 160 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны Ливана.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по командному центру разведки "Хезболлы" в пригороде Бейрута. Кроме того, целями израильских атак стали несколько складов оружия движения.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований "Хезболлы".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Политик также указал на право его страны на самооборону.