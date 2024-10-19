ВВС Израиля нанесли удары по командному центру разведки "Хезболлы" в Бейруте

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о нанесении ударов по командному центру разведки шиитского движения "Хезболла" в пригороде Бейрута.

"ВВС Израиля нанесли удары по нескольким складам оружия "Хезболлы" и командному центру разведки "Хезболлы" в районе Дахия, ключевом оплоте террористов "Хезболлы" в Бейруте", – цитирует ТАСС сообщение армейской пресс-службы.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований "Хезболлы".

В свою очередь, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Политик также указал на право его страны на самооборону.