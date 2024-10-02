Небензя заявил, что Ближний Восток погружается в пучину новой войны

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Ближневосточный регион погружается в пучину большой войны, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"К сожалению, Ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим", – подчеркнул Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ракетной атаки Ирана на Израиль осудил расширение ближневосточного конфликта и призвал к прекращению огня.

В свою очередь, Госдеп США заявил о возможных последствиях иранской атаки. Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер добавил, что Вашингтон после ударов Ирана по Израилю не хочет дальнейшей эскалации конфликта, однако Тегеран должен почувствовать последствия за свою атаку.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал атаку ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

В свою очередь, военные Израиля пообещали "выбрать время" и ответить на ракетную атаку.