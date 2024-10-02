СБ ООН проведет экстренное заседание по Ближнему Востоку 2 октября

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Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке в среду, 2 октября. Об этом со ссылкой на председательствующее в СБ в октябре постпредство Швейцарии сообщает ТАСС.

Кроме того, Совбез ООН проведет и закрытые консультации по эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Согласно заявлению корпуса стражей исламской революции в Иране, она стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всему Израилю, после атаки населению было разрешено покинуть убежища. Согласно оценкам Белого дома, Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет.