Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаковать "Хезболлу" по всему Ливану

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Израиль продолжит "беспощадно" наносить удары по шиитскому движению "Хезболла" по всему Ливану, включая Бейрут. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

"Мы продолжим беспощадно наносить удары по "Хезболле", – заявил он во время посещения базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подвергшейся атаке с ливанской территории.

Также стало известно, что израильские военные обнаружили на юге Ливана подземную укрепленную структуру протяженностью 800 метров, где находился штаб спецподразделения "Радван" движения "Хезболла". Там хранились ракеты, минометные снаряды, боеприпасы и мотоциклы.

По данным израильских военных, движение собиралось использовать этот бункер с оружием для вторжения в Израиль.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований "Хезболлы".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Политик также указал на право его страны на самооборону и предложил жителям Ливана "сделать выбор" и попытаться самим избавить республику от присутствия "Хезболлы".