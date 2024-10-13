Нетаньяху заявил, что сожалеет о нанесенном вреде миротворцам в Ливане

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление о нанесенном вреде миротворцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в районе ливано-израильской границы. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал на своей странице в соцсети X.

В телефонном разговоре с итальянской коллегой Джорджией Мелони он заверил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) делает все возможное, чтобы не допустить повторения подобного, а также чтобы выиграть войну.

"Я проинформировал премьер-министра Италии о моих многочисленных обращениях к генеральному секретарю ООН (Антониу Гутерришу. – Прим. ред.) о том, что пришло время отвести силы ВСООНЛ от опорных пунктов "Хезболлы" и зоны боевых действий", – написал Нетаньяху.

Кроме того, израильский премьер подчеркнул, что некоторые европейские лидеры оказывает давление "в неправильном направлении".

"Вместо критики Израиля <...> им следовало бы критиковать движение "Хезболла" и его иранских покровителей, которые используют ВСООНЛ в качестве живого щита", – пояснил он.

В ночь на 13 октября миротворцы ВСООНЛ стали свидетелями того, как три взвода ЦАХАЛ пересекли "Голубую линию" на территории Ливана. В результате два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота на территории объекта ООН.

Помимо этого, миротворцы сообщили о нескольких выстрелах в 100 метрах к северу от базы, из-за которых повалил дым. Из-за этого у 15 миротворцев выявили проблемы с желудком и раздражение кожи, несмотря на ношение защитных масок. В настоящее время они проходят лечение.

Также ВСООНЛ подтвердили, что израильские силы 12 октября заблокировали критически важную логистическую операцию около Мейсс-эль-Джебеля, что помешало перемещению основных грузов.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.