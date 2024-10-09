Глава Минобороны Израиля Галант пообещал Ирану ответить на ракетную атаку

Фото: ТАСС/AP/Mohammad Zaatari

Израиль не отказывался от планов нанести удар по Ирану в ответ на его ракетную атаку. Об этом заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в ходе встречи с одним из подразделений разведки ЦАХАЛ, сообщает 12-й канал местного телевидения.

Министр назвал иранскую атаку "агрессивной, но неточной". Ответ Израиля будет "смертоносным, предельно точным и неожиданным", заверил Галант и добавил, что иранцы ничего не поймут, а просто увидят результаты.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что Ближний Восток погружается в пучину большой войны. А Совбез, с его слов, лишь "беспомощно наблюдает за этим".