NYT: Иран подготовил сотни ракет на случай ответного удара со стороны Израиля или США

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Иран подготовил "сотни ракет", которые может применить в случае ответного удара со стороны Израиля или США. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), знакомых с планированием.

Как рассказали иранские чиновники, удар по Израилю нанесли после того, как высокопоставленные командиры КСИР убедили верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи в том, что это единственный путь, если Тегеран хочет казаться сильным.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии сообщил, что ракетные удары Ирана были нацелены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад".

Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет, сказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин назвал ракетный удар по еврейскому государству возмутительным актом агрессии.