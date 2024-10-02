IRNA: корабли ВМС США не перехватили выпущенные Ираном ракеты по Израилю

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Корабли военно-морских сил США не сумели перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля. С таким утверждением выступило иранское агентство IRNA.

"Снимки, на которых изображено поражение огромным количеством баллистических ракет КСИР целей в Израиле в ходе операции, проведенной во вторник вечером, свидетельствуют о том, что даже передовым кораблям ВМС США в водах региона Ближнего Востока не удалось перехватить иранские ракеты", – указано в сообщении.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всей стране. Согласно оценкам Белого дома, Иран выпустил по целям в еврейском государстве около 200 баллистических ракет.

Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии заявил, что ракетные удары Ирана были нацелены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад".