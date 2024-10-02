Военные Франции и Великобритании участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль

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Военные Франции и Великобритании принимали участие в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль, передает РИА Новости.

В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что Франция "мобилизовала сегодня свои военные средства на Ближнем Востоке, чтобы парировать иранскую угрозу".

Между тем об участии в отражении атаки Ирана военных из Великобритании сообщил министр обороны страны Джон Хили. Он заявил, что британские силы "сыграли роль в попытках предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке".

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Она стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, о чем сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан впоследствии заявил, что Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет. В Белом доме также сообщили, что корабли ВМС США принимали участие в отражении иранской атаки.

