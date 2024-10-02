Две базы ВВС Израиля и штаб-квартира "Моссада" были целью ударов Ирана

Фото: ТАСС/AP/Majdi Mohammed

Ракетные удары Ирана были нацелены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад". Об этом рассказал начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

"Сегодня вечером мы атаковали штаб-квартиру "Моссада", авиабазы Неватим и Хацерим, а также радары и скопления израильских танков", – приводит его слова ТАСС.

Багери подчеркнул, что у Ирана была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, однако удары наносились только по военным целям.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всему Израилю. Согласно оценкам Белого дома, Иран выпустил по целям в еврейском государстве около 200 баллистических ракет.