Глава Пентагона назвал атаку Ирана на Израиль возмутительным актом агрессии

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Атака Ирана на Израиль стала возмутительным проявлением агрессии, заявил на своей странице в соцсети X шеф Пентагона Ллойд Остин.

По словам главы оборонного ведомства Штатов, он после атаки поговорил по телефону с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом.

"Мы с министром выразили друг другу признательность за скоординированную защиту Израиля от порядка 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались поддерживать тесный контакт", – отметил шеф Пентагона.

Остин также выразил глубокие соболезнования семьям, которых затронула "ужасная и смертоносная стрельба террористов в Израиле".

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября.

Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии сообщил, что ракетные удары Ирана были нацелены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад".

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя атаку, заявил, что Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет.