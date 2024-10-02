Нетаньяху заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "большой ошибкой" массированную ракетную атаку Ирана против его страны и пообещал, что Тегеран заплатит за это, передает ТАСС.

"Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его", – заявил израильский премьер в обращении к нации.

Нетаньяху также назвал неудачной ракетную атаку Ирана. По его словам, атака провалилась и была предотвращена благодаря самым передовым в мире израильским ПВО. Он также выразил благодарность США за их поддержку при отражении атаки.

Ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всему Израилю.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан впоследствии заявил, что Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет. Между тем в Белом доме уточнили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.

