В Кремле призвали все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

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Москва призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия осуждает любые действия, ведущие к гибели гражданского населения.

Такое заявление Песков сделал на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль, которая произошла вечером 1 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии сообщил, что целью ударов стали две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".

Всего Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом никакого ущерба израильским ВВС причинено не было. Представители "Хезболлы", в свою очередь, сообщили об ударе ракетами и артиллерией по крупному скоплению сил израильских войск в поселении Мисгав Ам.

На фоне произошедшего отечественные авиакомпании задержали рейсы между Москвой и ОАЭ в связи с закрытием воздушного пространства Ирана утром 2 октября. В их число вошли "Уральские авиалинии", "Победа", "Аэрофлот" и "Сибирь".

Кроме того, Росавиация обновила рекомендации полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака из-за угрозы безопасности и призвала проявлять повышенную бдительность во время совершения рейсов и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в NOTAM, выпущенные авиационными властями этих государств.