Пассажир рейса в Дубай снял ракетную атаку по Израилю во время полета

Пассажир рейса, летевшего маршрутом в Дубай, снял во время полета ракетную атаку по Израилю. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Крыша ТурДома".

Съемку он проводил из иллюминатора лайнера. На кадрах видно несколько снарядов, летевших друг за другом на близком расстоянии от самолета.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии сообщил, что удары были нацелены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад".

Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом никакого ущерба израильским ВВС причинено не было. Представители "Хезболлы", в свою очередь, сообщили об ударе ракетами и артиллерией по крупному скоплению сил израильских войск в поселении Мисгав Ам – закрытая зона на севере еврейского государства.

На фоне произошедшего некоторые отечественные авиакомпании задержали рейсы между Москвой и ОАЭ в связи с закрытием воздушного пространства Ирана утром 2 октября. Например, "Уральские авиалинии" перенесли время вылета своих рейсов из Екатеринбурга в Дубай на 14:00 по местному времени, в обратную сторону – на 20:10, а рейсы Домодедово – Дубай и Дубай – Домодедово – на 12:00 и 20:15 соответственно.

Компания "Победа", в свою очередь, задержала шесть рейсов из Внуково в Дубай и Абу-Даби и обратно. "Аэрофлот" же отменил рейс Москва – Дубай – Москва. Кроме того, авиакомпания "Сибирь" предупредила пассажиров рейса Новосибирск — Дубай о задержке вылета до 15:00.

Позже Росавиация обновила рекомендации полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака из-за угрозы безопасности. Так, 2 октября российским эксплуатантам рекомендуют выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве вышеперечисленных государств в период с 15:30 до 19:00 по московскому времени. 3 октября время полетов рекомендовано в промежутке между 09:00 и 19:00 по московскому времени.

