02 октября, 11:49Происшествия
Пассажир рейса в Дубай снял ракетную атаку по Израилю во время полета
Съемку он проводил из иллюминатора лайнера. На кадрах видно несколько снарядов, летевших друг за другом на близком расстоянии от самолета.
Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии сообщил, что удары были нацелены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад".
Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом никакого ущерба израильским ВВС причинено не было. Представители "Хезболлы", в свою очередь, сообщили об ударе ракетами и артиллерией по крупному скоплению сил израильских войск в поселении Мисгав Ам – закрытая зона на севере еврейского государства.
На фоне произошедшего некоторые отечественные авиакомпании задержали рейсы между Москвой и ОАЭ в связи с закрытием воздушного пространства Ирана утром 2 октября. Например, "Уральские авиалинии" перенесли время вылета своих рейсов из Екатеринбурга в Дубай на 14:00 по местному времени, в обратную сторону – на 20:10, а рейсы Домодедово – Дубай и Дубай – Домодедово – на 12:00 и 20:15 соответственно.
Компания "Победа", в свою очередь, задержала шесть рейсов из Внуково в Дубай и Абу-Даби и обратно. "Аэрофлот" же отменил рейс Москва – Дубай – Москва. Кроме того, авиакомпания "Сибирь" предупредила пассажиров рейса Новосибирск — Дубай о задержке вылета до 15:00.
Позже Росавиация обновила рекомендации полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака из-за угрозы безопасности. Так, 2 октября российским эксплуатантам рекомендуют выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве вышеперечисленных государств в период с 15:30 до 19:00 по московскому времени. 3 октября время полетов рекомендовано в промежутке между 09:00 и 19:00 по московскому времени.