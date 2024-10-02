Росавиация обновила рекомендации полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Новые правила опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Так, в среду, 2 октября, из-за угрозы безопасности полетов российским эксплуатантам рекомендуют выполнять рейсы в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве вышеперечисленных государств в период с 15:30 до 19:00 по московскому времени.

В четверг, 3 октября, время полетов рекомендовано в промежутке между 09:00 и 19:00 по московскому времени.

Кроме того, во время совершения рейсов необходимо проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в NOTAM, выпущенные авиационными властями этих государств.

Утром 2 октября российские авиакомпании задержали рейсы между Москвой и ОАЭ в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Пассажиров призвали воздержаться от полетов в аэропорты соответствующих стран из России и наоборот.

Так, "Уральские авиалинии" перенесли время вылета своих рейсов Екатеринбург – Дубай на 14:00 по местному времени, Дубай – Екатеринбург – на 20:10, а рейсы Домодедово – Дубай и Дубай – Домодедово – на 12:00 и 20:15 соответственно.

Авиакомпания "Победа", в свою очередь, задержала шесть рейсов из Внуково в Дубай и Абу-Даби и обратно. "Аэрофлот" отменил рейс Москва – Дубай – Москва.

Кроме того, авиакомпания "Сибирь" предупредила пассажиров рейса Новосибирск – Дубай о задержке вылета до 15:00.

Атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии сообщил, что ракетные удары Ирана были нацелены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад".