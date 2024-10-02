Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские авиакомпании задержали рейсы между Москвой и ОАЭ в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, сообщается в телеграм-канале представителя "Росавиации" Артема Кореняко.

Он напомнил, что пассажиров призвали воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака из России и наоборот.

"Уральские авиалинии" перенесли время вылета своих рейсов Екатеринбург – Дубай на 14:00 по местному времени, Дубай – Екатеринбург – на 20:10, а рейсы Домодедово – Дубай и Дубай – Домодедово – на 12:00 и 20:15 соответственно.

Авиакомпания "Победа" задержала шесть рейсов из Внуково в Дубай и Абу-Даби и обратно. "Аэрофлот" отменил рейс Москва – Дубай – Москва.

В свою очередь, авиакомпания "Сибирь" предупредила пассажиров рейса Новосибирск — Дубай о задержке вылета до 15:00.

В связи с закрытием воздушного пространства Израиля авиакомпания Red Wings отменила рейсы по маршрутам Домодедово – Тель-Авив – Домодедово и Сочи – Тель-Авив – Сочи, запланированные на 2 октября. Пассажирам указанных рейсов вернут средства за купленные билеты.

Вечером 1 октября самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Катар, развернулся и сел в Минеральных водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана.

Впоследствии Чернышенко сообщил, что решение вернуться в Москву было принято по соображениям безопасности.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии сообщил, что ракетные удары Ирана были нацелены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад".