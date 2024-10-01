Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана и в их воздушном пространстве до особого распоряжения. Это связано с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь, все рейсы в Иране были отменены до утра 2 октября. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По словам Язерлу, меры приняты для обеспечения безопасности полетов с учетом ситуации в регионе.

Ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Она стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, о чем сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.

Всего Иран запустил порядка 400 ракет. В связи с этим Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали воздушное пространство.

Позже ЦАХАЛ разрешил жителям покинуть убежища. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари подчеркнул, что случившееся нападение "будет иметь последствия".