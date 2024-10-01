Один человек погиб из-за падения ракеты в Иерихоне после атаки Ирана по Израилю

Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Один человек погиб в Иерихоне на западном берегу из-за падения ракеты в результате атаки Ирана на Израиль, передает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны Палестины.

Как говорится в заявлении, погиб 38-летний гражданин. Кроме того, падение ракет и обломков в ряде районов привело к возгораниям, которые уже потушены.

Ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Она стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, о чем сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.

Всего Иран запустил порядка 400 ракет. В связи с этим Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали воздушное пространство.

Позже ЦАХАЛ разрешил жителям покинуть убежища. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари подчеркнул, что случившееся нападение "будет иметь последствия".