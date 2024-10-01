Борт делегации РФ с Чернышенко, летевший в Катар, сел в Минводах из-за закрытия неба Ирана

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который направлялся в Катар, развернулся и сел в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, передает РИА Новости.

На борту находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации. Самолет вылетел из Москвы около 19:00 и должен был долететь до столицы Катара ориентировочно в 00:30, однако из-за угрозы безопасности в воздушном пространстве Ирана совершил посадку в Минеральных водах.

Отмечается, что 2–3 октября делегация в Катаре планировала принять участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии".

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана и в их воздушном пространстве до особого распоряжения. Все рейсы в Иране также были отменены до утра 2 октября.

Ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. По оценкам Белого дома, Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет. В связи с этим Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали воздушное пространство.