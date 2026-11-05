Лукашенко заявил, что не стал бы президентом без опыта работы в совхозе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал свое становление как руководителя страны с работой в совхозе "Городец" в Могилевской области. Об этом он заявил во время рабочей поездки в регион, где ознакомился с развитием агропромышленного комплекса.

Глава государства посетил ферму по разведению племенного скота мясных пород на предприятии "Городец". С 1987 по 1994 год Лукашенко руководил одноименным совхозом в Шкловском районе. После этого он приезжал туда в 1995 году, уже будучи президентом, а также осенью 2025-го, когда поручил навести порядок в хозяйстве.

Осматривая нынешнее состояние предприятия ЗАО "АСБ-Агро Городец", Лукашенко отметил, что условия там стали настолько комфортными, что напомнили ему курорт.

"Слава богу, что у меня этого не было – я бы президентом не стал. Я бы никогда не уехал из этого хозяйства, если бы у меня было это все", – приводит его слова БелТА.

Руководителю хозяйства Сергею Сысу президент посоветовал использовать имеющиеся возможности для развития предприятия. Он отметил, что сам начинал работу в других условиях, а у нынешнего директора уже есть необходимая база.

Лукашенко также потребовал обеспечить строгую трудовую дисциплину. В качестве одной из мер воздействия на нарушителей он назвал направление на военные сборы. По его словам, если поставленные задачи не будут выполнены, виновных могут отправить копать землю и жить в палатках зимой.

Кроме того, президент призвал отказаться от иждивенческого подхода в сельском хозяйстве и вкладывать средства с расчетом на результат. При этом он подчеркнул, что работникам необходимо платить достойную зарплату, но она должна соответствовать реальному труду.

Отдельное поручение касалось строительства небольших ферм для откорма крупного рогатого скота мясных пород. Лукашенко предложил разработать план размещения таких объектов по стране, уделив особое внимание Витебской, Могилевской и Минской областям. По его замыслу, фермы следует строить в небольших удаленных от хозяйственных центров населенных пунктах.

Ранее белорусский лидер распорядился отправлять в армию на границу с Украиной тех, кто плохо работает и нарушает трудовую дисциплину во время уборочной кампании. Речь шла о военно-воспитательных сборах продолжительностью до 2–3 месяцев, и в результате на них отправили около 500 работников АПК.