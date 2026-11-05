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05 ноября, 15:51

Происшествия

Владелец магазина в Москве пытался выкупить у полицейского изъятый табак

Фото: MAX/"Столичный СК"

34-летнему владельцу магазина в Москве предъявили обвинение в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, 2 ноября обвиняемый находился в служебном кабинете управления внутренних дел по северо-западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве. Там он попытался передать 150 тысяч рублей оперативнику за возврат немаркированных табачных изделий, которые ранее изъяли в его магазине.

Полицейский от получения денег отказался. Противоправные действия злоумышленника были пресечены, мужчину задержали. Уголовное дело расследуют по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу.

С фигурантом провели следственные действия и предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину. Работа по сбору и закреплению доказательств продолжается.

Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции на востоке Москвы. По версии следствия, инспекторы остановили автомобиль на Новоухтомском шоссе. Во время проверки у машины обнаружили неисправность тормозной системы – такое транспортное средство подлежало задержанию.

Находясь в патрульном автомобиле, водитель попробовал передать инспектору 30 тысяч рублей. Деньги он предлагал за отказ от привлечения к административной ответственности, однако сотрудник ГАИ купюры не принял. Было возбуждено уголовное дело.

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