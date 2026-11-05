Echo: Банк России потребовал провести выемку документов в Euroclear за сговор с ЕК

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Центробанк России потребовал в бельгийском суде первой инстанции провести выемку документов в брюссельской штаб-квартире депозитария Euroclear. Об этом пишет газета Echo.

Регулятор обвиняет депозитарий в сговоре с Еврокомиссией и Советом ЕС, цель которого, по версии истца, помешать работе судебной системы. Судебного исполнителя предлагается направить в офис организации, где с 2022 года заблокированы 210 миллиардов евро российских активов.

Слушания по делу прошли в суде по коммерческим делам в Брюсселе.

ЦБ требует изъять и сохранить документы о переписке Euroclear с ЕК и Советом ЕС по поводу поправок в европейское законодательство от 26 июля 2026 года. Эти нормы запрещают исполнение в ЕС решений российских судов по санкционным делам. В ЦБ такой шаг расценивают как покушение институтов ЕС на права юстиции и на принцип равноправного судебного процесса.

В мае 2026 года года Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску ЦБ. Сумма включает стоимость заблокированных активов и понесенные регулятором убытки.

Позже стало известно, что Euroclear получил 3,6 миллиарда евро процентных доходов от замороженных российских активов с начала 2026 года. Данный показатель на 6% ниже, чем годом ранее. Доходы будут продолжать меняться в соответствии с будущими процентными ставками.