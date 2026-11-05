Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 15:46

Экономика
Главная / Новости /

Echo: Банк России потребовал провести выемку документов в Euroclear за сговор с ЕК

Банк России потребовал провести выемку документов в Euroclear за сговор с ЕК – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России потребовал в бельгийском суде первой инстанции провести выемку документов в брюссельской штаб-квартире депозитария Euroclear. Об этом пишет газета Echo.

Регулятор обвиняет депозитарий в сговоре с Еврокомиссией и Советом ЕС, цель которого, по версии истца, помешать работе судебной системы. Судебного исполнителя предлагается направить в офис организации, где с 2022 года заблокированы 210 миллиардов евро российских активов.

Слушания по делу прошли в суде по коммерческим делам в Брюсселе.

ЦБ требует изъять и сохранить документы о переписке Euroclear с ЕК и Советом ЕС по поводу поправок в европейское законодательство от 26 июля 2026 года. Эти нормы запрещают исполнение в ЕС решений российских судов по санкционным делам. В ЦБ такой шаг расценивают как покушение институтов ЕС на права юстиции и на принцип равноправного судебного процесса.

В мае 2026 года года Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску ЦБ. Сумма включает стоимость заблокированных активов и понесенные регулятором убытки.

Позже стало известно, что Euroclear получил 3,6 миллиарда евро процентных доходов от замороженных российских активов с начала 2026 года. Данный показатель на 6% ниже, чем годом ранее. Доходы будут продолжать меняться в соответствии с будущими процентными ставками.

Читайте также


судыэкономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика